Международные резервы Украины вновь сократились

Источник: Корреспондент.net

В июне 2018 года международные резервы Украины сократились на 1,1% и по состоянию на 1 июля составили $17,978 млрд. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба НБУ.

Как объяснили в Нацбанке, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. В том числе $562,4 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых $552,5 млн – по номинированным в инвалюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Еще $162 млн (в эквиваленте) правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Основным источником пополнения резервов стали поступления от размещения номинированных в инвалюте ОВГЗ, в сумме $539,4 млн.

"Объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - заверяет регулятор.

НБУ также отметил, что покупка валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов.

В сообщении также указанно, что Национальный банк в июне даже возобновил продажу валюты на межбанке, впервые с января, для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.