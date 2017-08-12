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12.08.2017

Международный суд расследует войну России и Грузии

Источник: КорреспонденТ.net

Международный уголовный суд заложил в бюджет 2018 года средства для расследования российско-грузинской войны 2008 года. 

"Ассамблея стран-членов МУС ответственна за то, чтобы суд обладал достаточными финансовыми ресурсами в рамках своего мандата. Все страны-члены вносят финансовый вклад в бюджет МУС, что включает мобилизацию ресурсов, необходимых также для продолжения расследования ситуации Грузии. Суд готовит бюджет 2018 года, предусматривающий продолжение расследования и будет сотрудничать с ассамблеей для утверждения этого бюджета в декабре", - сказано в интервью. 

В международном суде отмечают, что в текущем расследовании августовской войны 2008 года офис прокурора руководствуется основными и строгими принципами независимости, беспристрастности и объективности.

Также в МУС предположили, что члены-страны Римского статута, которые финансируют расследования Международного уголовного суда, могут сократить бюджет для расследования преступлений войны в разных регионах.

Эксперты связывают это, кроме прочего, с ростом российского влияния на страны-члены Римского статута.

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