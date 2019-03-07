МИД Франции оштрафовали за недостаточное количество женщин в ведомстве

Источник: Українські новини

Правительство Франции оштрафовало Министерство иностранных дел страны из-за несоблюдения гендерных квот в 2017 году.

Согласно закону от 2012 года, в органах государственной власти должно быть "сбалансированное представительство для управленцев высшего уровня и руководителей отделов на государственной службе".

В МИД Франции квота для женщин составляет 40%, однако в 2017 году в ведомстве на управленческих должностях работали лишь 29%. Поэтому ведомство оштрафовали на 450 тыс. евро.

Однако в 2018 году ведомство смогло добиться соответствия квоте - пока в МИД на управленческих должностях работают 39% женщин.

Раньше во Всемирном банке заявили, что гендерного равенства полностью достигли всего 6 стран из 187.