МИД Франции Трампу: Оставьте нашу страну в покое

Источник: Корреспондент.net

Глава французского МИДа Жан-Ив ле Дриан призвал американского лидера Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции.

"Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит тоже самое: оставьте нашу страну в покое" - сказал ле Дриан в интервью одному из телеканалов.

Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просят партнеров отвечать взаимностью.