Найти

13.02.2019

МИД: Киев доволен поправками ЕС по Nord Stream 2

Источник: Корреспондент.net

Согласование в ЕС поправок в газовую директиву устанавливает правовые рамки функционирования Nord Stream 2 по нормам ЕС, однако не снимает риски в сфере безопасности и может сделать поведение РФ еще более агрессивным. Об этом написала в Facebok заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Елена Зеркаль.

"Первое и главное - на газопроводы из третьих стран, в том числе на Северный поток-2, будет распространено право ЕС. Это было и остается ключевым положением предложенных изменений. Именно ему противились Германия, Австрия и ряд других государств-членов. И они же наконец согласились с этим ... Однако львиная доля изменений касается того, как обеспечить это соответствие требованиям законодательства ЕС для газопроводов, которые начинаются в другой юрисдикции, то есть за пределами ЕС", - отметила Зеркаль.

Она пояснила, что директива определяет, как оператор газопровода и регулятор должны действовать, чтобы обеспечить соответствие Северного потока-2 требованиям энергетического права ЕС. В частности, регулятор государства-члена может консультироваться с органами власти России, откуда происходит Северный поток-2, и только в виде исключения Германия может получить разрешение заключить межправительственное соглашение с РФ.

Зеркаль акцентировала, что речь здесь идет только и исключительно о регулировании экономических аспектов работы газопровода. "Государства и дальше решают самостоятельно все другие вопросы, касающиеся Северного потока-2. Например, вопросы защиты окружающей среды или безопасности. Это особенно важно для Дании, которой еще предстоит принять решение - разрешать или запрещать строительство Северного потока-2 в своих территориальных водах. И Дания имеет достаточно аргументов для того, чтобы отказать", - отметила замминистра.

Она также акцентировала, что в рамках триалога было решено, как Комиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением права ЕС газопроводами, происходящими из третьих стран.

"Итак, мы имеем правовые рамки, в которых функционирование Северного потока-2 возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украина. Мы постоянно подчеркивали, что Северный поток-2 не должен иметь конкурентное преимущество от того, что может не соблюдать права ЕС. Следующая задача - обеспечить имплементацию этих изменений", - подчеркнула Зеркаль.

В то же время она отметила, что принятие этих изменений само по себе не снимает рисков в сфере безопасности Северного потока-2. В этом контексте дипломат напомнила об очень агрессивной реакции со стороны РФ на попытки регулировать Северный поток-2 до того, что "достроим Северный поток и разберемся с Украиной".

"Есть риск того, что распространение требований ЕС на Северный поток-2 сделает поведение РФ еще более агрессивным. Это требует усиления давления на Россию, включая возможные санкции", - считает Зеркаль.

В завершение она отметила, что французско-немецкий консенсус относительно изменений в директивы многие восприняли как предательство, хотя на самом деле это шаг к новому консенсусу в ЕС в целом, что Северный поток-2 не имеет политических привилегий и должен быть строго оценен со всех сторон - регуляторной, экономической и, конечно, в сфере безопасности.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Европейского Союза договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.
 

Новости раздела
Украина
13.02.2019
Кабмин утвердил гособоронзаказ-2019 - СМИ
Объем гособоронзаказа на 2019 год может составить порядка 25 млрд грн, прогнозировали в МЭРТ.
Украина
13.02.2019
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку осуществило СБУ.
Украина
13.02.2019
Длинные очереди. ОБСЕ показало видео с Донбасса
Наблюдатели показали видео, как тысячи людей переходят мост в Станице Луганской на Донбассе.
Украина
13.02.2019
В 2018 году Украина одолжила 286 млрд
Внешние заимствования составили 112,3 миллиарда, внутренние – 174,2 миллиарда гривен.
Украина
13.02.2019
Кабмин вернул Супрун на работу
Правительство разрешило исполняющей обязанности министра здравоохранения и дальше выполнять свои функции, кроме требующих исключительных полномочий.
Украина
12.02.2019
В магазинах могут изъять более 1 тыс. видов импортного виски, - ЕБА
Крепкий импортный виски может исчезнуть с прилавков.
Украина
12.02.2019
В Мелитополе корью заразилась все семья, 4 из них - дети
За последнюю неделю в Запорожкой области было зарегистрировано 56 случаев кори
Украина
12.02.2019
В заброшенном здании в Днипре нашли мешки с боеприпасами
Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу
Украина
12.02.2019
Волкер: Репутация Украины зависит от выборов
В Госдепе заявили о репутационных рисках избирательной кампании и подчеркнули важность открытости выборного процесса.
Украина
12.02.2019
ОБСЕ насчитала на Донбассе 400 взрывов за сутки
Количество взрывов увеличилось более, чем в 14 раз по сравнению с предыдущими сутками.
Украина
11.02.2019
В 2018 году ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев незаконного использования газа
На протяжении 2018 года ПАО "Криворожгаз" зафиксировало более 2 тыс. случаев несанкционированного использования газа.
Украина
11.02.2019
В Харьковской области задержали преступную группу людей, которые крали топливо тоннами
Кражи совершались 2-3 раза в неделю
Украина
11.02.2019
Верховный Суд передал дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова
Решение было принято в понедельник
Украина
11.02.2019
В Харькове посреди улицы застрелили мужчину
В Харькове посреди улицы застрелили мужчину
Украина
11.02.2019
Украина в январе экспортировала металл на $1 млрд
Высокие показатели были достигнуты главным образом за счет роста экспорта полуфабрикатов, а также проката.
Украина
11.02.2019
На Донбассе за день девять обстрелов, ранен боец
Сепаратисты пять раз применили против ВСУ минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями.
Украина
11.02.2019
Теневая экономика рекордно сократилась – МЭРТ
Уровень теневой экономики в Украине составил 32% от официального ВВП. Это самый низкий объем за последнее десять лет.
Украина
10.02.2019
В ВСУ хотят ввести новые звания: что изменится для военных
В ВСУ хотят ввести новые звания
Украина
10.02.2019
Евровидение-2019: определены первые финалисты нацотбора
Состоялся первый полуфинал нацотбора Евровидения-2019.
Украина
10.02.2019
Новые платежки за электроэнергию: на что обратить внимание, чтобы не платить дважды
В феврале украинцы начали получать новые платежки от новых поставщиков электроэнергии
Украина
10.02.2019
Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах
Зеленский рассказал, что сделает в первую очередь в случае победы на выборах
Украина
10.02.2019
Убийство Гандзюк: Мангера исключили из Батькивщины
Батькивщина сообщила, что исключила из своих рядов главу Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Украина
10.02.2019
Полиция Киева отпустила задержанных активистов
Активистам не были вручены подозрения. Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных.
Украина
10.02.2019
В Украине от осложнений кори умер студент-медик
В результате осложнений от кори - коревой пневмонии - умер студент Винницкого национального медицинского университета.
Кабмин утвердил гособоронзаказ-2019 - СМИ | В Одессе воры с сумкой денег забежали в отделение полиции