МИД объяснил задержку с утверждением посла Венгрии

Источник: Корреспондент.net

Отсутствие согласования Киевом кандидатуры нового посла Венгрии в Украине может быть сигналом о ее неприемлемости. Об этом в пятницу, 5 октября, на своей странице в соцсети Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

"Опять мы в чем-то виноваты? Или пресс-секретарь МИД Венгрии - не дипломат, или в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана - может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры! Принимающая страна не обязана никому ничего объяснять", - написал он.