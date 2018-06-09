МИД Польши: "Антибандеровский" закон надо изменить

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за внесение изменений в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. Об этом Чапутович сказал в интервью RMF FM в субботу, 9 июня.

"Это решение необходимо, чтобы мы здесь обозначили нашу позицию, потому что, как и раньше, существует некоторое недоверие и беспокойство по поводу этой ситуации", - сказал Чапутович.

Министр отметил, что этот закон сейчас является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

В то же время Чапутович считает, что закон не способствует росту антисемитских настроений в Польше, потому что "их нет".

Дипломат также отметил, что польский Сейм может внести поправки в закон без решения Конституционного суда Польши, который должен рассмотреть документ по обращению президента страны Анджея Дуды.