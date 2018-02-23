МИД предупредил РФ о последствиях выборов в Крыму

Источник: Корреспондент.net

Украина исключает открытие Россией участков в Украине для голосования на выборах президента России в случае организации выборов на территории аннексированного Крыма. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3.Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий", - написал Климкин.

Он также предупредил, что министерство будет добиваться наказания для всех, кто будет причастен к выборам в Крыму.

"Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории Крыма попали под санкции", – добавил он.