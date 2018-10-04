МИД РФ обвинил Нидерланды в "информационном вбросе"

Источник: DW

В ответ на заявление министра обороны Нидерландов Анк Бейлевельд о неудавшейся попытке российских спецслужб совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) МИД РФ обвинил власти этой страны в совершении "срежиссированной пропагандистской акции". Выступление нидерландского министра было приурочено к открывающейся 9 октября сессии ОЗХО, где будет обсуждаться финансирование атрибутивного механизме в рамках Технического секретариата организации, утверждается в заявлении российского ведомства, распространенного в четверг, 4 октября.

"Создания такого механизма назначения "виновных" в применении химического оружия, вопреки нормам международного права и в нарушение прерогатив СБ ООН, упорно добивается ряд западных государств. Очевидно, что нынешний информационный вброс - еще один из этапов формирования "нужного" политического фона для проталкивания этой противоправной инициативы", - полагают на Смоленской площади.

"Странное заявление только для непосвященных"

Поэтому, по мнению российского МИД, власти Нидерландов "ждали почти шесть месяцев, чтобы опубликовать данные о высылке из страны четырех россиян". "Это может выглядеть странным только для непосвященных", - говорится в коммюнике.

Ранее в тот же день министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд сообщила о выдворении из страны в апреле 2018 года четырех российских шпионов с дипломатическими паспортами. По ее словам, россияне установили автомобиль, начиненный электронным оборудованием, на парковке отеля, расположенного рядом со штаб-квартирой ОЗХО в Гааге, в попытке взломать компьютерную систему этой организации.

"Правительство Нидерландов испытывает сильнейшую обеспокоенность по поводу действий этих разведчиков", - сказала Бейлевельд, отметив, что обычно Нидерланды не сообщают о таких операциях контрразведки. Она также сказала, что кибератака российских шпионов была предотвращена при содействии Великобритании.

До сих пор было известно, что в апреле Нидерланды выслали двух российских шпионов, которые, согласно сообщениям, направлялись в Швейцарию для взлома компьютерной сети одной из лабораторий ОЗХО. Теперь военная разведка Нидерландов опубликовала имена и фотографии предполагаемых российских агентов и возложила ответственность за попытку кибератаки на российское ГРУ. По словам Бейлевельд, в состав шпионской группы входили Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.

По данным следствия, российские хакеры также планировали кибератаки в Швейцарии и на группу, занимающуюся расследованием гибели малайзийского пассажирского самолета MH17 в Донбассе.