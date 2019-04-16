МИД РФ ответил на обращение Украины в трибунал

Источник: Корреспондент.net

Власти Украины используют ситуацию вокруг захвата украинских кораблей россискими военными в Керченском проливе во внутриполитических целях. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном во вторник, 16 апреля, в связи с обращением Украины в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) из-за этого инцидента.

"Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую вследствие неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях", – заявили в ведомстве Сергея Лаврова.

В МИД РФ утверждают, что "остаются открытыми к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с данным инцидентом, о чем Украина была официально проинформирована нотами".

В то же время в Москве исходят из того, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".

Кроме того, МИД РФ "не усматривает в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания".

"Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", – отметили в российском МИД.

Ранее 16 апреля стало известно, что Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой ввести меры против России и с требованием освободить три корабля и 24 военнослужащих, которые были захвачены у Керченского пролива.