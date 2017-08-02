02.08.2017
МИД России обвинил Молдову в вероломстве
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва считает вероломным объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдове.
"Это новое решение иначе как вероломным не назовешь. По сути, оно направлено на то, чтобы обрушить все то, что было сделано за последние годы", − сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
По словам Карасина, решение молдавского правительства угрожает не только двусторонним отношениям.
"Оно направлено на дестабилизацию ситуации в регионе и, наверное, в Европе в целом", − заявил Карасин.
Он также считает, что такой шаг "должен вызвать озабоченность и в европейских столицах, поскольку все это может создать новый очаг напряженности в Европе".
"Попытки Кишинева стать правофланговым в антироссийских кампаниях, которые сейчас активно затеваются, вызывают у нас серьезное сожаление и разочарование", − подытожил дипломат.
Карасин подчеркнул, что действия Молдовы получат адекватный ответ.
"Мы действуем выверенно и не так эмоционально, как некоторые международные игроки. Торопиться мы с этим (ответными мерами − ред. ) не будем. Но в том, что эти действия получат адекватный ответ, сомнений нет", − акцентировал замглавы МИД РФ.
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