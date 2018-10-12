МИД России обвинил Волкера в разрушении Минска-2

"Выступая на словах за минские соглашения, Курт Волкер на деле работает на их разрушение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на это нацелена продвигаемая им концепция о миротворцах ООН и установления на Донбассе международной военно-гражданской администрации с последующей передачей региона под контроль Киева "без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске".

В ведомстве также отметили, что заявление Волкера о том, что размещение миссии ООН в Донбассе позволит сохранить самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", "вызывает недоумение".

В МИД РФ подчеркнули, что под минскими соглашениями стоят подписи представителей "республик".

"Возникает резонный вопрос, читал ли вообще К.Волкер основополагающие документы украинского урегулирования, которым вроде бы занимается. Или для США такими же "нелегалами" являются наблюдатели ОБСЕ, находящиеся на Украине пятый год, поскольку про них тоже ничего не говорится в законодательстве этой страны?", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также вспомнили призывы Волкера к усилению санкционного давления на Россию, "что совершенно выходит за рамки его мандата".

"Ратуя за расширение поставок Киеву вооружений поражающего действия, спецпредставитель США явно не помогает урегулированию конфликта", - отметили в ведомстве.