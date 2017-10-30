30.10.2017
МИД: Россия игнорирует обращения Киева о похищенных пограничниках
Источник: КорреспонденТ.net
Россия игнорирует обращения Министерства иностранных дел Украины относительно двух задержанных ней украинских пограничников.
По ее словам, РФ до сих пор не дала разрешения на посещение консулом украинских пограничников.
"Более того, мы до сих пор не получили официального подтверждения, что они в Москве", – сказала Беца.
"Мы писали в правоохранительные органы, просили подтвердить. Однако до сих пор нет данного ответа. Мы отправили не одну ноту и не одно обращение. Будем продолжать писать", – сообщила пресс-секретарь МИД.
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