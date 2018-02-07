07.02.2018
МИД согласовал с Венгрией пути урегулирования языковых норм скандального закона об образовании
Источник: Українські новини
Министерство иностранных дел заявляет, что в ходе переговоров с Венгрией удалось согласовать ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона "Об образовании".
Об этом в своем микроблоге Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса"... Шаг за шагом к нормальности", - написал замминистра.
Кроме того, по его словам, в ходе переговоров удалось достичь согласия по вопросам совместного пограничного контроля и развитию пограничной инфраструктуры.
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