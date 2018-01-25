МИД требует от РФ прекратить отправлять гумконвои

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с направлением Россией очередного так называемого гуманитарного конвоя на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права и ранее согласованным условиям и модальностям между двумя сторонами, а также без официального согласия с украинской стороной и с нарушением требований законодательства Украины. Указанный конвой снова пересек государственную границу через временно неконтролируемые украинской властью участки и без участия МККК", - сказано в сообщении.

В связи с этим, МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий и неуклонно придерживаться международных норм и законодательства Украины.