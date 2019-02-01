МИД: Турция окажет помощь ВСУ на десятки миллионов
Источник: Корреспондент.net
Турция будет предоставлять специальную помощь Вооруженным силам Украины на суммы в десятки миллионов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Одессе.
По словам украинского министра, у него с коллегой была очень хорошая беседа о безопасности в черноморском регионе.
"Наши турецкие друзья будут оказывать специальную помощь нашим Вооруженным силам, и это будет серьезная помощь. В ближайшие годы. Мы об этом говорим, речь идет о серьезных суммах и направлениях, речь идет о десятках миллионов долларов", - подчеркнул Климкин.
При этом он отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.
"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должен стремиться к синергии", - добавил глава МИД.
Ранее в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал визит в Украине с Одессы.
Перед этим сообщалось, что Турция предупредила Украину о визите консула в Крым. Власти Турции предупредили украинскую сторону о визите в Керчь турецкого консула в Новороссийске Юнуса Эмре.