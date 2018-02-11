МИД: Украинцев в разбившемся Ан-148 не было

Источник: Корреспондент.net

Граждан Украины не было на борту самолета Ан-148 Саратовских авиалиний, который 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. Об этом сообщил дипломат Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилыч в Twitter.

"По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье", – написал он.

По данным российских СМИ, на борту самолета находились жители Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Также среди пассажиров был гражданин Швейцарии.

Спасатели уже нашли "черный ящик" разбившегося Ан-148 и тела двух погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.