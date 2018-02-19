МИД Украины готовит меморандум по Крыму и Донбассу

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел готовит меморандум, который содержит информацию о нарушениях прав крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму, а также вопросы, связанные с финансированием терроризма на востоке. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, Украина планирует подать его в Международный суд ООН 12 июня.

"Мы занимаемся этим делом. Решение Международного суда ООН нашло свое отражение и в резолюции Генассамблеи ООН в декабре прошлого года, где ассамблея отметила, что Россия грубо нарушает, не выполняет этот приказ. Кроме этого, в конвенционном отчете, который защищала Россия в прошлом году, в рамках реализации этой конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Также комитет четко отметил, что Россия не выполняет приказ. Мы сейчас готовим наш меморандум по этому поводу и 12 июня мы подаем наш меморандум. Он будет касаться этой конвенции, а также конвенции о запрете финансирования терроризма в Международный суд ООН. Мы будем говорить, что Россия продолжает не выполнять этот приказ", - сказала она.

Замминистра также добавила, что МИД будет настаивать на ужесточении мер воздействия на Россию путем санкций.