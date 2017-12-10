МИД Украины призвал Россию освободить политзаключенных украинцев и прекратить преследования в оккупированном Крыму

Источник: 112.ua

Министерство иностранных дел Украины призвало Россию освободить политзаключенных украинцев и прекратить преследования в оккупированном Крыму. Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в Twitter.

"День прав человека. Требуем от РФ прекратить репрессии в оккупированном Крыму, освободить всех политзаключенных и незаконно удерживаемых лиц", - заявила Беца.