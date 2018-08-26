МИД Украины проведет на Донбассе совещание послов

Источник: Корреспондент.net

Украинские послы, прибывшие в Украину на XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств, в воскресенье, 26 августа, вылетели на Донбасс, сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", - написал министр.