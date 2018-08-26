26.08.2018
МИД Украины проведет на Донбассе совещание послов
Источник: Корреспондент.net
Украинские послы, прибывшие в Украину на XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств, в воскресенье, 26 августа, вылетели на Донбасс, сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Утро. И 80 представителей дипломатической службы в хорошем настроении вылетают на Донбасс", - написал министр.
Фотографиями поездки в Twitter поделился и посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Несколько необычная дипломатическая миссия: вместе с нашими военными послы вылетают на линию фронта", - написал Мельник.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица тоже опубликовал фотографии с самолета.
Руководители иностранных дипучреждений обсудят вызовы и задачи, стоящие перед дипломатической службой Украины.
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