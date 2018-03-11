МИД Венгрии заявил об открытии миссии ОБСЕ на Закарпатье, - СМИ

Источник: Українські новини

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что ОБСЕ сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на пресс-службу правящей партии "Фидес" и заявление Сийярто в субботу, 10 марта.

Сийярто сообщил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, так чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

По словам Сийярто, в пятницу он получил письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.

Глава МИД Венгрии утверждает, что Генеральный секретарь ОБСЕ и Верховный комиссар по правам человека крайне положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Стоит заметить, что заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии пока отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.