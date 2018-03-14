МИД выразил протест из-за визита Путина в Крым

Источник: Корреспондент.net

Министерство иностранных дел выразило протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в аннексированный Крым. Об этом в среду, 14 марта, сообщает пресс-служба МИД.

"Украина считает упомянутый визит, как и другие т. н. "поездки" российских чиновников в аннексированный АР Крым и Севастополь, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что АР Крым и Севастополь "есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах".

"Это признается всем миром, который уже неоднократно давал надлежащую оценку международно-противоправным деянием РФ путем принятия соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также введя широкие ограничительные меры (санкции) против-оккупанта", - подчеркнули в ведомстве.