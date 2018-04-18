18.04.2018
Мигель Диас-Канель выдвинут на пост главы Госсовета Кубы
Источник: DW
Заместитель председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель в среду, 18 апреля, выдвинут на пост главы этого органа. Он единственный претендент на эту должность. Его кандидатуру должен будет одобрить парламент, результаты голосования станут известны 19 апреля.
Председатель Государственного совета на Кубе является главой государства, правительства и Совета национальной обороны, а также верховным главнокомандующим.
Ранее главой Госсовета был Рауль Кастро, до него - Фидель Кастро. Рауль Кастро сейчас занимает пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Представители семьи Кастро руководили Кубой с 1959 года.
57-летний Мигель Диас-Канель считается преемником Рауля Кастро, с 2009 по 2013 годы он был министром высшего образования, в 2013 году его назначили заместителем председателя Госсовета.
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