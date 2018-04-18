Мигель Диас-Канель выдвинут на пост главы Госсовета Кубы

Председатель Государственного совета на Кубе является главой государства, правительства и Совета национальной обороны, а также верховным главнокомандующим.

Ранее главой Госсовета был Рауль Кастро, до него - Фидель Кастро. Рауль Кастро сейчас занимает пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы. Представители семьи Кастро руководили Кубой с 1959 года.

57-летний Мигель Диас-Канель считается преемником Рауля Кастро, с 2009 по 2013 годы он был министром высшего образования, в 2013 году его назначили заместителем председателя Госсовета.