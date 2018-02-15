15.02.2018
Миграционная служба не знает, кто организовал и оплатил чартер для Саакашвили, - СМИ
Источник: Українські новини
Государственная миграционная служба не организовывала и не знает, кто организовывал и оплатил транспортировку экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили во время его реадмиссии с Украины в Польшу. Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы "Схемы".
"ГМС не осуществляла транспортировку Михаила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы Схемы.
Как отмечают журналисты, ранее в Государственной пограничной службе им сообщили, что не располагают информацией об организаторах и оплате перелета на частном самолете для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.
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