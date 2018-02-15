Миграционная служба не знает, кто организовал и оплатил чартер для Саакашвили, - СМИ

Источник: Українські новини

Государственная миграционная служба не организовывала и не знает, кто организовывал и оплатил транспортировку экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили во время его реадмиссии с Украины в Польшу. Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы "Схемы".

"ГМС не осуществляла транспортировку Михаила Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует", - сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы Схемы.

Как отмечают журналисты, ранее в Государственной пограничной службе им сообщили, что не располагают информацией об организаторах и оплате перелета на частном самолете для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.