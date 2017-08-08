Найти

08.08.2017

Михаилу Саакашвили грозит до 11 лет заключения в Грузии

Источник: DW

Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, ранее лишенному украинского гражданства, грозит до 11 лет заключения в Грузии. В настоящее время в Тбилисском городском суде рассматриваются четыре уголовных дела в отношении экс-президента страны, сообщила прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили винтервью  украинскому изданию "Обозреватель", опубликованном в понедельник, 7 августа.

Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани, по делу о растрате государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах, по делу о жестоком избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и по делу о захвате критиковавшей Саакашвили телекомпании "Имеди" и другого бизнеса Бадри Патаркацишвили, указала прокурор.

Человеку без гражданства грозит лишь один срок

При этом, по словам Сонгулашвили, даже если бывший президент будет признан виновным по всем четырем делам, ему грозит лишь один срок тюремного заключения. "Самая тяжкая статья поглощает остальные. Раньше сроки суммировались, и человеку можно было запрашивать 30 или 40 лет заключения. Выходило, как пожизненное. После либерализации законодательства сроки не суммируются", - добавила она.

Ранее Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. Информация об этом появилась 26 июля на сайте Государственной миграционной службы Украины. Как отмечается в сообщении, соответствующий указ подписал глава государства Петр Порошенко на основании выводов комиссии по вопросам гражданства. Материалы по Саакашвили были представлены генеральной прокуратурой Украины.

В комментарии украинскому телеканалу ТСН представители ведомства пояснили, что экс-президента Грузии лишили украинского гражданства по причине предоставления ложных данных в анкете. В частности, Саакашвили в документах указал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

29 июля Саакашвили написал в Facebook, что документ, на основании которого его обвинили в предоставлении ложных данных и лишили украинского гражданства, сфальсифицирован. "Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета", - заявил он.

Новости раздела
Мир
08.08.2017
СМИ в Германии о "крымских" заявлениях лидера немецких либералов
Немецкая печать активно комментирует высказывания лидера либералов Кристиана Линднера об аннексии Крыма и о перспективах ослабления санкций в отношении России.
Мир
07.08.2017
В России построили железную дорогу в обход Украины
Железнодорожную ветку запустили в Ростовской и Воронежской областях РФ.
Мир
07.08.2017
Аномальная жара в Европе убила 10 человек
В Европе зафиксирована самая высокая температура с 2003 года.
Мир
07.08.2017
Нафтогаз увеличит иск к Газпрому на $5 мрд
Украинская компания намерена увеличить требования.
Мир
06.08.2017
Министр иностранных дел Польши считает, что агрессия России против Украины − это проблема для международного сообщества.
Министр иностранных дел Польши считает, что агрессия России против Украины − это проблема для международного сообщества.
Мир
06.08.2017
В Венесуэле подавили восстание на военной базе
Представители власти страны назвали нападение на базу Парамакай терактом, который удалось взять под контроль.
Мир
06.08.2017
Россия намерена ответить на санкции США
Глава МИД РФ Лавров после встречи с Тиллерсоном заявил об ответе Америке.
Мир
06.08.2017
В Минэнерго объяснили, чем уголь из США лучше
Министр энергетики отверг коррупционную составляющую в контрактах на уголь.
Мир
06.08.2017
Экс-президент Румынии может возглавить партию в Молдове
Суд по делу об аннулировании указа президента Молдовы о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства затягивается.
Мир
06.08.2017
Спецпредставителя США по Украине ждут в Москве
Визит Волкера в Москву ожидают в ближайшие дни.
Мир
05.08.2017
В Берлине возле Рейхстага задержали зигующих китайцев
Туристов из Поднебесной обвинили в "использовании символики запрещенных организаций".
Мир
05.08.2017
В Турции разбился автобус: пять погибших
Десятки людей получили травмы разной степени тяжести.
СМИ в Германии о "крымских" заявлениях лидера немецких либералов | Маккейн: Россия опаснее ИГИЛ