Михаилу Саакашвили грозит до 11 лет заключения в Грузии

Источник: DW

Бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, ранее лишенному украинского гражданства, грозит до 11 лет заключения в Грузии. В настоящее время в Тбилисском городском суде рассматриваются четыре уголовных дела в отношении экс-президента страны, сообщила прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили винтервью украинскому изданию "Обозреватель", опубликованном в понедельник, 7 августа.

Саакашвили проходит обвиняемым по делу об убийстве банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани, по делу о растрате государственных средств на личные нужды в особо крупных размерах, по делу о жестоком избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили и по делу о захвате критиковавшей Саакашвили телекомпании "Имеди" и другого бизнеса Бадри Патаркацишвили, указала прокурор.

Человеку без гражданства грозит лишь один срок

При этом, по словам Сонгулашвили, даже если бывший президент будет признан виновным по всем четырем делам, ему грозит лишь один срок тюремного заключения. "Самая тяжкая статья поглощает остальные. Раньше сроки суммировались, и человеку можно было запрашивать 30 или 40 лет заключения. Выходило, как пожизненное. После либерализации законодательства сроки не суммируются", - добавила она.

Ранее Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства. Информация об этом появилась 26 июля на сайте Государственной миграционной службы Украины. Как отмечается в сообщении, соответствующий указ подписал глава государства Петр Порошенко на основании выводов комиссии по вопросам гражданства. Материалы по Саакашвили были представлены генеральной прокуратурой Украины.

В комментарии украинскому телеканалу ТСН представители ведомства пояснили, что экс-президента Грузии лишили украинского гражданства по причине предоставления ложных данных в анкете. В частности, Саакашвили в документах указал, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

29 июля Саакашвили написал в Facebook, что документ, на основании которого его обвинили в предоставлении ложных данных и лишили украинского гражданства, сфальсифицирован. "Я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета", - заявил он.