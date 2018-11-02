Мила Йовович сыграет в экранизации комикса в стиле "Индианы Джонс" и "Пиратов Карибского моря"

Источник: Українські новини

Актеры Мила Йовович и Том Хьюз исполнят главные роли в экранизации приключенческого комикса "Корто Мальтезе". Об этом сообщает Variety.

Режиссером фильма выступит Кристоф Ганс, а сценарий напишет Уильям Шнайдер.

Планируется, что "Корто Мальтезе" должен стать большой кинофраншизой вроде "Индианы Джонса", "Шерлока Холмса" или "Пиратов Карибского моря".

Фильм основан на историях авантюрного матроса, созданного автором комиксов и романистом Уго Прэттом в начале 20-го века. Основные сьемки планируется начать в январе в Европе и Китае.

О дате выхода фильма не сообщается.

"Корто Мальтезе" был для меня проектом мечты, еще мальчиком я читал эти комиксы ", - сказал Кристофер Ганс.

"Теперь, когда у меня есть возможность вывести эту невероятную историю на большой экран, я не могу представить лучшего актера, чтобы сыграть приключенческого Корто, нежели Том Хьюз", - добавил он.

"Мы собираем блестящих талантливы актеров, чтобы оживить "Корто Мальтезе",- сказал продюсер Cэмюель Хадида.

"Я давно знаком с Милой Йовович, еще по фильмам "Обители зла", которые сделали ее звездой. Милла сразу же пожелала сыграть эту роль, и мы убеждены, что лучшего выбора не может быть", - сказал Хадида.

"Корто Мальтезе" - серия комиксов итальянского художника Уго Пратта из 29 законченных томов и рассказывает об одноименном герое-моряке, чьи путешествия простираются по всему земному шару. В своих приключениях Мальтезе регулярно сталкивается с историческими фигурами: от представителей власти до легендарных преступников.