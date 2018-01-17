Миллион украинцев эмигрировали в Польшу

Источник: Українські новини

Посол в Польше Дещица заявляет, что около 1 млн украинцев эмигрировали в Польшу.

Об этом он сказал журналистам.

"У нас есть новая тема для разговоров - украинцы в Польше. Уже более 1 млн украинцев эмигрировали в Польшу и работают там", - сказал он.

Посол отметил, что это позитивный фактор для польской экономики.

Он также сообщил, что в течение месяца планируется визит в Польшу вице-премьер-министра Павла Розенко для обсуждения вопроса сохранности мест исторической памяти Украины и Польши.