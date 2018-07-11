Минэкономики прогнозирует рост акцизов на сигареты до 30% в 2019

Источник: Українські новини

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост минимального акцизного налогового обязательства с выплаты акцизного налога с табачных изделий 30% в 2018 году, а также 20-30% в 2019 году, 20-27% ежегодно в 2020-2021 годах в зависимости от сценариев развития событий.

Об этом свидетельствуют данные проекта правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы, которым располагают Українські Новини.

Так, согласно основному сценарию экономического и социального развития страны на 2019-2021 годы Минэкономики прогнозирует повышение минимального акцизного налогового обязательства на сигареты с фильтром и без на 20% ежегодно с 2019 года по 2021 год.

По оптимистическому сценарию прогнозируется повышение на 30% в 2019 году и на 27% ежегодно в 2020-2021 годах, при этом Минэкономики допускает отклонение от прогнозов в 2019-2021 годах в размере 3 п.п. как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

По негативному прогнозу предполагается аналогичное к основному сценарию повышение на 20% ежегодно в 2019-2021 годах.

Согласно информации Государственной фискальной службы, в 2017 году минимальное акцизное налоговое обязательство было увеличено на 40% - с 425,75 гривны до 596,05 гривны за 1 000 штук.