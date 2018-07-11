Минэнерго Украины предпочло ядерную корпорацию КНР "Росатому"

Источник: DW

Руководство китайской China Nuclear Energy Industry Corporation (CNEIC) в июне этого года предложило Киеву провести трехсторонние переговоры с участием российской стороны о выкупе национальной ядерной корпорацией КНР доли акций холдинга ОАО "ТВЭЛ", входящего в состав "Росатома", в проекте по созданию в Украине производства тепловыделяющих элементов. Об этом во вторник, 10 июля, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Заявление было обнародовано вскоре после появления публикации украинского издания "Экономическая правда", утверждавшего, что Минэнерго Украины и "Росатом" обсуждали встречу на нейтральной территории якобы "с целью возобновления ряда совместных проектов".

Переговоры планировались в июле в Брюсселе

В украинском энергетическом ведомстве обозначили круг вопросов, которые, предположительно, могли быть затронуты на встрече в Брюсселе c 9 по 12 июля: "В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций ОАО "ТВЭЛ" и определения первоочередных шагов сотрудничества".

Предполагалось, что китайская сторона приобретет акции российского предприятия в полном объеме и обеспечит полноценное финансирование проекта. Минэнерго Украины, в частности, надеялось, что ему удастся вернуть часть средств, выделенных на изготовление нестандартного оборудования. Речь идет о сумме в 5,2 млн долларов.

Гройсман запретил диалог с РФ в обход МИД

Между тем премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил, что никто из членов правительства не имеет права по собственной инициативе вести переговоры с представителями России в обход МИД страны. "Ни у кого из вас нет мандата вести любые разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них напали, а они на нас", - подчеркнул премьер. "Но они об этом еще долго будут жалеть", - добавил он.

Проект по строительству в Украине совместного предприятия по производству ядерного топлива был утвержден правительством в Киеве в 2010 году. Партнером украинской стороны почти в равных долях должно было выступить ОАО "ТВЭЛ", входящее в состав "Росатома". Общая стоимость проекта на то время оценивалась в 450 млн долларов.

В середине 2015 года, в период активной фазы военного противостояния в Донбассе, в Киеве было принято официальное решение о прекращении реализации этого проекта. В 2015-2016 годах Министерство энергетики Украины провело переговоры с возможными инвесторами, в частности, с CNEIC, которая согласилась на создание совместного производства.