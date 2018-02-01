Минфин планирует одолжить свыше 230 млрд гривен

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины планирует в текущем году разместить долговые инструменты на почти на 232 млрд гривен, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд гривен, или 46,6%.

Об этом говорится в утвержденной ведомством 31 января и опубликованной в четверг Программе управления госдолгом на 2018 год.

"По прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты – 55,1%, среднесрочные инструменты будут составлять 31,9%, краткосрочные инструменты – 12,9%", – говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что в специальный фонд предполагается привлечь средства от международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы на сумму 17 млрд гривен.