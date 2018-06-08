Минфин покидает вся команда Данилюка

Источник: Корреспондент.net

Накануне уволенный министр финансов Александр Данилюк заявил, что вся его команда покидает Минфин. Об этом он сказал в эфире Громадського в пятницу, 8 июня.

Он подчеркнул, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках.

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы, как команда, оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", – сказал он.

"Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной", – добавил он.

Данилюк собщил, что перед голосованием в Верховной Раде за его увольнение общался с президентом Петром Порошенко.

"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019-м, ведь это избирательный год", – сообщил экс-министр.

Он отказался сообщить детали разговора с Порошенко.

Также Данилюк сказал, что предлагал премьер-министру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня.

"Оно не соответствовало отношениям премьера и министра финансов", – добавил Данилюк и сказал, что этот разговор у него с Гройсманом состоялся в тот же день.