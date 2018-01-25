Минфин разработал законопроект о регулировании криптовалют

Источник: DW

Министерство финансов России предложило ограничения на покупку токенов для непрофессиональных инвесторов, а также определение операций с криптовалютами. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Минфина в четверг, 25 января.

В частности, в законопроекте впервые дается юридическое определение таким понятиям как майнинг, токен, криптовалюта и другим. Минфин также подчеркнул, что выступает против запрета на сделки с криптовалютой, поскольку подобные операции уже широко распространены, и запрет может привести к криминализации отрасли.

В свою очередь, в ведомстве предложили, что покупать токены (ICO) на сумму более 50 тысяч рублей смогут лишь "квалифицированные инвесторы". Кроме того, менять криптовалюту на рубли можно будет только через "операторов обмена цифровых финансовых активов".

Законодательного регулирования криптовалют требуют во многих странах

В документе Минфина говорится, что "операторами обмена" могли бы стать профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на брокерскую или дилерскую деятельность. Однако появление посредников может негативно повлиять на доходность криптовалют. Помимо прочего, в законопроекте не указывается, каким образом инвесторы и владельцы криптовалют будут платить налоги.

После недавних перепадов курса на рынке биткоинов финансовые ведомства в США и Европе также заявили, что хотят установить контроль над сферой криптовалют. Ранее глава Центрального банка Австрии Эвальд Новотны призвал ввести законодательные нормы в отношении криптовалюты. В Южной Корее уже пошли на ужесточение регулирования в данной сфере. Страна является лидером по количеству спекуляций в области криптовалют.