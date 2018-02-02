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02.02.2018

Минфин выдвинул ряд претензий к проекту финплана "Нефтегаза" на 2018

Источник: Українські новини

Министерство финансов выдвинуло ряд претензий к проекту финансового плана Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на 2018 год.

Эти замечания содержатся в анализе проекта финплана НАК "Нефтегаз Украины", проведенного Минфином, который имеется в распоряжении Українських Новин.

В частности, в проекте финплана "Нефтегаза" на 2018 год в условиях отмены доходов от транзита природного газа в результате отделения деятельности по транспортировке газа отсутствуют источники погашения кредитных обязательств, которые на 1 октября 2017 года составляли 70,7 млрд гривен, из них под государственные гарантии привлечено 40,8 млрд гривен.

Так, в проекте финплана компании учтено снижение доходов от транспортировки газа с 68,6 млрд гривен в 2017 году до 37,1 млрд гривен в 2018.

Также, по мнению Минфина, подлежит объяснению и обоснованию увеличение расходов на закупочную стоимость товаров, работ и услуг на 14,4%, или на 19,6 млрд гривен; на услуги ПХГ - на 36,7%, или на 207 млн гривен.

Кроме того, при увеличении запланированной прибыли компании на 9,9 млрд гривен подлежит согласованию с ГФС уменьшение выплат в пользу государств на 24,7%, или на 9,8 млрд гривен, в том числе налога на прибыль предприятий в 2,2 раза (с 2,5 млрд гривен в 2017 году до 1,2 млрд гривен в 2018) и НДС на 8% (с 23,5 млрд гривен до 21,6 млрд гривен).

По расчетам Минфина, также следует уменьшить показатель отчисления в резерв сомнительных долгов, предусмотренный в проекте финплана в размере 21,2 млрд гривен.

Указанные отчисления компания обосновывает нерасчетом населения и предприятий теплоэнергетики за поставленный газ вследствие недостаточности в проекте государственного бюджета на 2018 год расходов на субсидии населению.

Компанией отмечается, что в проекте госбюджета предусмотрены расходы на субсидии населению на сумму 55 млрд гривен, однако расходы по бюджетной программе запланированы в размере 71 млрд гривен.

В проекте финплана отсутствуют финансово-экономические расчеты и обоснования по уровню цен с 1 апреля 2018 года с указанием себестоимости добычи, объемов, уровня прибыли.

В показателях проекта финплана учтено повышение действующей цены на газ для населения и предприятий ТКЭ на 62% - с 4 942 гривен за тыс. куб. м до 8 030 гривен за тыс. куб. м (без НДС) с апреля и на 73% до 8 530 гривен за тыс. куб. м - с октября.

Это может быть возможным, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены.

В проекте финансового плана на 2018 год, по мнению Минфина, без достаточного обоснования запланированы расходы на обеспечение работы наблюдательного совета в сумме 84,8 млн гривен, в том числе 52,9 гривен - на оплату труда членам набсовета и 31,9 млн гривен - расходы на их обеспечение.

"Учитывая вышеперечисленное, проект финансового плана компании на 2018 требует существенной доработки и предоставление дополнительных объяснений и расчетов", - резюмируют в Минфине.

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