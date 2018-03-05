Минфин: Задержка транша МВФ не повлияет на бюджет

Источник: Корреспондент.net

Задержка транша от Международного валютного фонда не повлияет на показатели государственного бюджета на 2018 год. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замминистра финансов Оксана Маркарова.

"Средства МВФ, запланированные в этом году, все идут в резервы Национального банка. Пребывание в программе нам необходимо не потому, что это нужно госбюджету. Пребывание в программе нужно, потому что это, во-первых, подтверждает, что мы движемся по пути реформ, это очень важный сигнал для международных инвесторов", – заявила Маркарова.

По ее словам, большинство инвесторов, которые хотят зайти в Украину, прежде всего интересуются, выполняет ли страна программу МВФ.

Замминистра отметила, что принятие в первом чтении законопроекта об Антикоррупционном суде будет способствовать тому, чтобы Украина остались в программе МВФ.