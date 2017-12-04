Минимальная зарплата до 4100 грн: Когда и при каких условиях возможно повышение

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что в следующем году возможно повышение уровня минимальной заработной платы выше предлагаемого нынешним проектом закона о государственном бюджете на 2018 год. В частности, по мнению главы государства, за счет улучшения инвестиционного климата в текущем году украинской экономике должна быть под силу выплата минимальной заработной платы населению на уровне в 4100 грн, а не только в 3723 грн, которые уже заложены в госбюджет на следующий год. Об этом он заявил во время выступления на II Всеукраинском форуме объединенных общин "Инициативы, которые меняют жизнь", которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Я хотел поблагодарить правительство и премьер-министра, что есть ответная реакция уже на мое обращение в проекте бюджета (на 2018 год, - ред.) И мы по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет сможем проанализировать по результатам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 грн", - отметил Порошенко.

В свою очередь в Кабинете министров добавили, что повышение минимальной заработной платы до указанного президентом уровня возможно "безинфляционным способом". "Абсолютно правильная инициатива президента Украины Петра Порошенко о повышении минимальной зарплаты в стране до 4100 грн. Полностью поддерживаю! Уровень жизни и благосостояния работающего человека должен быть повышен. Убежден, мы имеем все шансы достичь минимальной зарплаты 4100 грн в 2018 году безинфляционным способом. Такой шаг также даст нам дополнительный ресурс поступлений в Пенсионный фонд, который предоставит нам возможности для очередного повышения пенсий в Украине", - прокомментировал заявление главы государства на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Павел Розенко.

Обещания есть, конкретики нет

Однако пока со слов президента совсем не понятно, когда же будет обещанное повышение минимальной зарплаты и каким образом оно будет реализовано.

Примечательно, что в прошлом году, когда встал вопрос о повышении уровня заработной платы с 1600 до 3200 грн, правительство полностью пересмотрело проект госбюджета на 2017 год, а также разработало специальный проект закона (№5130), которым предполагалась так называемая трудовая реформа. Помимо повышения минимальных зарплат до 3200 грн этим документом расширялись полномочия органов власти, в частности органов местного самоуправления, в отношении проверок выплаты зарплаты на предприятиях путем усиления ответственности работодателей, а также усиливалось налоговое давление на физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Несмотря на жестокую критику, оба проекта закона были одновременно приняты парламентом (21 декабря) и вскоре подписаны президентом (28 декабря). Так, повышение уровня минимальной заработный платы стало возможным незамедлительно - с 1 января 2017 года.

Сегодня же совсем другая история, хотя, по сути, разговор о том же финансовом прорыве. Согласно доработанному проекту государственного бюджета на 2018 год, сию минуту правительство не намерено пересматривать уровень минимальной заработной платы, который в него заложен, а соответственно и другие связанные с ним показатели. В документе, который был сегодня передан в парламент и направлен на рассмотрение ответственного комитета, указана лишь возможность пересмотра уровня заработной платы и прожиточного минимума на 2018 год, исходя из возможностей государства и учета прогнозируемого роста экономики. То есть, с 1 января 2018 года украинцы могут рассчитывать на рост минимальной заработной платы до 3723 грн, о которых говорилось с сентября.

Как отметил в эфире телеканала "112 Украина" представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко, речь о пересмотре уровня минимальной заработный платы до 4100 грн может пойти не ранее завершения первого квартала 2018 года, да и не факт, что изменения будут внесены. "После первого квартала правительство имеет право пересматривать параметры минимальной зарплаты, и если экономика будет расти, если нормально будет развиваться экономическая ситуация в стране, мы можем вернуться к вопросу об увеличении минимальной зарплаты от ныне запланированных 3753. По состоянию на сейчас в бюджете, который подан в парламент, заложена та цифра, о которой я говорю", - сказал он.

При этом нардеп подчеркнул, что правительством проводились достаточно обширные консультации, в том числе с бизнесом, и очевидно, что цифра 3753 грн является на сегодняшний день наиболее оптимальной.

Денисенко добавил, что если после первого квартала 2018 года правительство инициирует увеличение минимальной заработной платы до 4100 грн, то нужно будет более чем на 20 млрд грн увеличить расходы бюджета.

Позже эти слова подтвердил и вице-премьер-министр Павел Розенко. "В зависимости от экономического роста по итогам первого квартала мы будем готовы дать четкий ответ, какого числа будет установлена минимальная заработная плата в 4 100 гривен", - заявил он.

По словам Розенко, быстрое повышение минимальной заработной платы невозможно в частности потому, что бизнес должен успеть подготовиться к новым выплатам налогов, которые рассчитываются в зависимости от минимальной зарплаты.

Иными словами, на данный момент мы имеем лишь убеждения президента о том, что повышение заработной платы возможно в 2018 году до 4100 грн, этот показатель пока не учтен в госбюджете на следующий год и будет ли учтен вообще - говорить рано.

Теоретически, если для пересмотра уровня минимальной заработной платы после первого квартала 2018 года найдут основания, правительство должно будет инициировать внесение соответствующих изменений в закон о госбюджете на следующий год, парламент после этого должен его одобрить, а президент подписать. А это может означать не один месяц.

На фронте рисков без изменений

В то же время риски, связанные с провозглашенным президентом повышением минимальной заработной платы, неизменны – это в первую очередь повышение цен на товары и услуги.

Свидетельством этого может быть недавние заявление Национального банка Украины. В частности, в главном финучреждении страны констатировали, что повышение с 2017 года минимальной заработной платы привело к росту инфляции.

"По нашим финальным оценкам, удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5 п.п. к показателю инфляции в 2017 году. Наиболее ощутимо влияние повышения МЗП состоялось из-за повышения себестоимости услуг. Это связано с тем, что в действительности работодатели не столько повышали "настоящие" заработные платы, сколько выводили их из тени", - сообщили в НБУ.

Кроме того, в финучреждении добавили, что проведенная в октябре пенсионная реформа также будет стимулировать частное потребление и формировать дополнительное инфляционное давление.

Примечательно, по последним данным Госстата, на потребительском рынке в октябре уже существенно подорожали яйца (на 14,9%) и сало (10,2%), повысились цены на молоко, масло, сметану, сыры, кисломолочную продукцию, рис, говядину, хлеб (от 5,5 до 1,5%). Также подорожал алкоголь и табачные изделия (на 1,3%), выросли цены на коммунальные услуги (в основном за счет повышения тарифов на водоснабжение на 2,1%) и пассажирские перевозки (за счет подорожания топлива на 4,4%).

Хотя в НБУ не уточнили, какое давление окажет повышение МЗП с 2018 года до 3 723 гривен на инфляцию, отметив, что новый инфляционный прогноз (7,3%) уже учитывает этот показатель, можем предположить, что увеличение МЗП до 4100 грн будет иметь похожий результат.