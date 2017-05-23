Министр аграрной политики подал в отставку

Источник: КорреспонденТ.net

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой написал заявление об отставке и подал ее в Верховную Раду. Об этом он сообщил в Facebook.

"Выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой", - написал он.

По его словам, он планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций вэкономику Украины.

"Спасибо премьеру и коллегам по правительству за совместно реализованные шаги в пользу аграрной отрасли, а особенно за поддержку новеллы о системегосударственной поддержки на следующие 5 лет", - добавил он.