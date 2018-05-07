Найти

07.05.2018

Министр экономики ФРГ обсудит Северный поток-2 в Киеве и Москве – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Министр экономики Германии Петер Альтмайер планирует совершить визит в России и Украину. Об этом сообщает информагентство dpa в понедельник, 7 мая, со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По их информации, поездка Альтмайера запланирована на 13 и 14 мая.

Ожидается, что министр ФРГ обсудит со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. В частности, главной темой переговоров должны стать будущее проекта газопровода Северный поток-2 и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу.

В качестве другой важной темы называются германо-российские экономические отношения. Сообщается также, что глава германского Минэкономики планирует принять участие в подготовке встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая пройдет 18 мая в Сочи.

 

Новости раздела
Мир
06.05.2018
На Гавайях произошло мощнейшее извержение вулкана: эвакуировали почти 2 тыс. человек
Там живут более 1700 человек и расположены 770 домов
Мир
06.05.2018
Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выдвинул идею создания конфетной фабрики в контескте заочного спора с главой корпорации Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом.
Мир
06.05.2018
Доктор Фридрих Гааз причислен к лику блаженных
Процесс причисления Фридриха Йозефа Гааза к лику блаженных длился 20 лет. В результате усилий "святого доктора" была открыта первая в России тюремная больница.
Мир
06.05.2018
Комментарий: Россия под впечатлением от Армении
Жестко подавляя любые выступления, российская власть показывает: так, как в Армении, здесь не получится. Но при этом ведет себя так, будто хочет, чтобы было, как на Украине, считает Александр Плющев.
Мир
06.05.2018
Турция пригрозила США ответными мерами в случае приостановки продаж вооружения
Возможная остановка продаж вооружения является ошибочным шагом, полагает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Госдеп США допускает введение санкций против Анкары, если она закупит российские ЗРК С-400.
Мир
06.05.2018
Живущих в Германии мусульман призвали присоединиться к борьбе с антисемитизмом
По словам уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, в Германии борьба с этим явлением является задачей государственного уровня.
Мир
06.05.2018
В Петербурге к ответственности за участие в протестах 5 мая привлечены свыше 100 человек
Районные суды города рассматривают административные протоколы в отношении более 100 участников акции протеста. В качестве наказания суды назначают административный арест и штрафы.
Мир
05.05.2018
Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы
Заказчики политической рекламы в США должны будут предъявить документ о проживании в стране. Эта и другие меры послужат большей прозрачности при подаче политических объявлений.
Мир
05.05.2018
Трамп заверил оружейное лобби в США в своей поддержке
После массового убийства в одной из школ Флориды в феврале, по США прокатилась волна протестов с требованием ужесточить законодательство об оружии. Трамп поначалу поддержал эту идею, однако затем вновь отказался от нее.
Мир
05.05.2018
На акции протеста в Москве задержали Алексея Навального
Митинги под лозунгом "За право быть гражданином" прошли примерно в 100 городах РФ. Задержаны более 1600 человек, в том числе оппозиционный лидер Алексей Навальный.
Мир
05.05.2018
В Париже прошла демонстрация противников Макрона
Демонстранты не согласны с реформами французского президента и призывают к проведению конституционной реформы.
Мир
05.05.2018
В Германии прошли демонстрации за полную легализацию конопли
Акции за полную легализацию каннабиса состоялись в 21 городе немецкоговорящих стран. В них приняло участие несколько тысяч человек.
Мир
05.05.2018
Евросоюз осудил реакцию российских властей на акции протеста 5 мая
В Брюсселе указали на необходимость соблюдения фундаментальных прав, закрепленных в конституции.
Мир
04.05.2018
Торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно
Представители Китая и США обсуждали торговую политику и установление ограничительных мер на ввоз продукции. Ранее Пекин предложил Вашингтону пониженные пошлины на импорт автомобилей.
Мир
04.05.2018
Сторонники Навального задержаны в нескольких городах России
Некоторых задержанных сторонников Навального обвиняют в организации публичного мероприятия без уведомления о его проведении. Оппозиционер анонсировал проведение 5 мая акций протеста в преддверии инаугурации президента.
Мир
04.05.2018
Трамп сообщил о дате и месте встречи с Ким Чен Ыном
Место и время саммита определены, заявил президент США. Он пообещал сообщить подробности в ближайшее время.
Мир
04.05.2018
КНДР предпринимает новые шаги по сближению с Южной Кореей
Северная Корея откажется от собственного часового пояса. Кроме того, КНДР намерена запустить авиамаршруты в Южную Корею.
Мир
04.05.2018
Пробы из сирийской Думы доставлены в лабораторию ОЗХО
Анализ взятых образцов займет не менее трех недель. Миссия по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийской Думе продолжит свою работу по сбору информации.
Мир
04.05.2018
При столкновениях на границе Израиля с сектором Газа пострадали более 430 человек
На очередную акцию протеста на границе сектора Газа вышли около 10 тысяч палестинцев. Акции за право палестинских беженцев на возвращение на территорию Израиля продолжаются с 30 марта.
Мир
03.05.2018
Фото дня: в Нидерландах расцвело 7 миллионов тюльпанов
Каждый год высаживается более семи миллионов цветущих луковиц
Мир
03.05.2018
Волоколамский городской суд отклонил иск о закрытии полигона "Ядрово"
В своем обращении в суд местные жители требовали прекратить прием отходов и провести рекультивацию полигона. Еще один коллективный иск будет рассмотрен 7 мая.
Мир
03.05.2018
Выдвижение Пашиняна на пост премьера Армении поддержал 41 депутат
Лидеру протестного движения для избрания необходима поддержка депутатов правящей Республиканской партии Армении, которые обещают отдать голоса за Пашиняна в обмен на отказ от протестных акций.
Мир
03.05.2018
Очередная попытка сформировать правительство Италии провалилась
Президент Италии признал, что "более не видит перспектив создания правительства большинства". Возможно, продолжит работу правительство экспертов бывшего премьер-министра Паоло Джентилони.
Мир
03.05.2018
ЕС отправит молодых европейцев в бесплатное путешествие по Европе
Молодые люди получат возможность "открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу".
На Гавайях произошло мощнейшее извержение вулкана: эвакуировали почти 2 тыс. человек | РФ сформировала очередной гумконвой для Донбасса