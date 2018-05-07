Министр экономики ФРГ обсудит Северный поток-2 в Киеве и Москве – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Министр экономики Германии Петер Альтмайер планирует совершить визит в России и Украину. Об этом сообщает информагентство dpa в понедельник, 7 мая, со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По их информации, поездка Альтмайера запланирована на 13 и 14 мая.

Ожидается, что министр ФРГ обсудит со своими российским и украинским коллегами вопросы энергетики и экономической политики. В частности, главной темой переговоров должны стать будущее проекта газопровода Северный поток-2 и Украины как транзитной страны для поставок российского природного газа в Европу.

В качестве другой важной темы называются германо-российские экономические отношения. Сообщается также, что глава германского Минэкономики планирует принять участие в подготовке встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая пройдет 18 мая в Сочи.