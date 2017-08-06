Министр иностранных дел Польши считает, что агрессия России против Украины − это проблема для международного сообщества.

Источник: КорреспонденТ.net

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что украинского кризиса нет, а налицо агрессия Москвы против Киева.

"Давайте начнем с того, что определим проблемы. Нет никакого украинского кризиса, есть агрессия России против Украины. Россия направила свои войска, чтобы захватить Крым, Россия инициировала восстание в Донбассе", − подчеркнул глава польского внешнеполитического ведомства.

"Мы все знаем, кто направил войска: РФ отправила войска, чтобы захватить Крым, РФ направила солдат, чтобы начать восстание в Донбассе. Нет никакого украинского кризиса, есть открытый конфликт между РФ и Украиной. Это не проблема для Польши, это проблема для международного сообщества, что РФ нарушила международное право и двусторонние законодательные акты между РФ и Украиной. И нам нужно признать эти факты", − отметил министр.