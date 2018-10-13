Министр обороны Полторак уволился из армии

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом глава государства написал в своем Twitter в субботу, 13 сентября.

Порошенко проинформировал, что генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт.

"А я его принял – об увольнении с военной службы. Ценю значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, поэтому предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", – отметил президент.

По его словам, на Полтораке остается вся полнота ответственности за обороноспособность страны.

Порошенко добавил, что закон О национальной безопасности Украины, согласованный с партнерами по НАТО, предусматривает возможность назначить Степана Полторак гражданским министром обороны Украины после оставления им военной службы. Согласно этому закону, с 1 января 2019 года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо.

Также Петр Порошенко наградил Степана Полторака орденом Богдана Хмельницкого первой степени.

Как известно, Степан Полторак возглавляет Министерство обороны Украины с 14 октября 2014 года.