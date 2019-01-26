Минкультуры опубликовало перечень церквей, обязанных указывать принадлежность к РПЦ

Источник: Українські новини

Министерство культуры опубликовало перечень церквей, которым необходимо указывать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Согласно ему, Минкультуры провело религиеведческую экспертизу относительно названия религиозных организаций и объединений, входящих в структуры религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, которое признано осуществившим военную агрессию против Украины.

Министерство установило, что такими организациями являются Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие) или Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ, Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

Указанные организации должны в течение 3 месяцев внести в свой устав изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке.