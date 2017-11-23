Минобороны: Из Луганска вывезли в РФ все наличные

Источник: Корреспондент.net

Из оккупированного Луганска вывезли наличные средства в Россию. Об этом на брифинге в четверг, 23 ноября, заявил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, в банках и банкоматах Луганска отсутствуют наличные средства.

"По предварительной информации, вся наличность была вывезена на территорию РФ. Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации, сообщается, что средства будут отсутствовать до конца текущего года, а о причинах не сообщается", – отметил Мотузяник.



Кроме этого, по данным разведчиков, в связи с кризисом общественно-политической обстановки на территории самопровозглашенной ЛНР российское оккупационное командование пытается воспользоваться ситуацией для эскалации боевых действий против сил АТО.



"Командир одного из соединений т.н. 2 АК приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позициях вдоль линии разграничения, к ведению огня вглубь временно оккупированной территории Луганской области с целью имитации обстрела артиллерией ВС Украины", – сообщил Мотузяник.