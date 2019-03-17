Минобороны Канады: поддержка Киева – непоколебима

Источник: Корреспондент.net

В пятую годовщину аннексии Крыма министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам канадского министра обороны, Канада продолжает непоколебимо поддерживать Украину и помогает укреплять безопасность и стабильность в стране.

"Мы - с украинским народом, который работает на укрепление безопасности и стабильности", - написал Харджит.