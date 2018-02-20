Минобороны Латвии предупредило о информационной кампании против страны

Источник: DW

События в банковском секторе Латвии, связанные с задержанием главы Центробанка Илмара Римшевича, являются частью мощной информационной кампании против этой страны, по внешним признакам напоминающей акции, проводившиеся перед выборами во Франции, Германии и США. Соответствующее заявление латвийского министерства обороны опубликовано на его сайте во вторник, 20 февраля.

В Минобороны отмечают, что начало кампании было дано статьей журналиста агентства AP о возможных связях Римшевича с российским предпринимателем, находящимся под санкциями США. После публикации, указывается в сообщении, сама новость и компрометирующая главу ЦБ фотография были мгновенно размножены сайтами, которые до этого ни разу о Латвии не писали, а некоторые из них вообще не освещают финансовую тематику. Предположительно, это было сделано, чтобы продвинуть новость в поисковых системах.

"Все это свидетельствует о том, что, возможно, это очень масштабная операция по дискредитации образа Латвии в странах Запада и разрушению доверия к стране", - указывается в заявлении. В военном ведомстве полагают также, что это - только начало информационной кампании, конечная цель которой - внешнее влияние как на внутреннюю политику в стране, так и на намеченные на октябрь 2018 года выборы в латвийский Сейм.

Глава Центрального банка Латвии Илмар Римшевич был задержан в ночь на 18 февраля. Его подозревают в коррупции и отмывании денег. 19 февраля Римшевича освободили под залог в 100 тысяч евро.