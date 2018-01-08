Минобороны о сутках в АТО: Погибших нет, один боец получил ранение возле Лопаскино

Источник: 112.ua

За минувшие сутки, 7 января, в районе проведения Антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один получил ранение в районе Лопаскино. Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиацентре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В результате обстрелов не погиб ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Однако в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение один украинский воин, который выполнял боевое задание в районе Лопаскино", – отметил он.

Раненого, по его словам, в тяжелом состоянии доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.