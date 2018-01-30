Минобороны предупредило о возможных провокациях и терактах со стороны боевиков на Донбассе

Источник: 112.ua

Боевики готовят серьезные провокации и теракты против мирных жителей по обе стороны от линии разграничения на территории Донецкой и Луганской обл. Об этом, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

"По данным разведки штаба АТО, в ближайшие дни на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей возможны вооруженные провокации со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Российско-оккупационные войска планируют прибегнуть в серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения. Под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие как: линии электропередач, водо- и газопроводы", - заявил Гуцуляк.

По его словам, возможны провокации, связанные с наращиванием интенсивности тренировок боевиков и прибытием так называемого гуманитарного конвоя из России на оккупированные территории.