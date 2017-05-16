Минобороны: Сепаратисты готовятся к прорыву фронта
Источник: КорреспонденТ.net
16.05.2017
Сепаратисты готовят прорыв под селом Павлополь Донецкой области. Об этом сказано на сайте Минобороны.
Сообщается, что украинские военные перехватили разговоры сепаратистов в радиоэфире, по их словам, они готовятся к прорыву под Павлополем.
"Для этого противник стягивает живую силу и технику на этом направлении", - отмечается в сообщении.
Отметим, что сегодня в штабе АТО заявили, что сепаратисты заняли "серую зону" у Донецка. Однако позже пресс-центр штаба выпустил новое обращение, в котором опроверг свое сообщение.
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