Минобороны заключило контракты на миллиарды гривен

Источник: КорреспонденТ.net

Министерство обороны Украины в 2017 году в рамках оборонного заказа заключило более сотни контрактов на 4,5 млрд гривен. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер военного ведомства Максим Праута, передает РБК-Украина.

"С целью реализации государственного оборонного заказа на 2017 год и годового плана закупок Министерством обороны Украины было заключено 107 контрактов на общую сумму около 4,5 млрд гривен", – сказал он.

По словам Праута, в этом году для нужд ВСУ закуплено около 300 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

С начала года личному составу выдано 17 тысяч комплектов бронежилетов, 16 тысяч кевларовых шлемов, 220 тысяч пар обуви и 23,5 тысяч спальных мешков.