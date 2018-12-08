Миномет Молот не был на вооружении ВСУ - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Миномет М120-15 Молот не принимался на вооружение Вооруженных сил Украины, а его эксплуатацию позволил Генеральный штаб на особый период. Сейчас его использование приостановлено, заявили в Центральном ракетно-артиллерийском управлении ВСУ, сообщает в субботу, 8 декабря, УНН.

"120 мм миномет М120-15 Молот на вооружение Вооруженных сил Украины не принимался. В 2015 году 120 мм миномет М120-15 Молот выдержал определяющие ведомственные испытания и приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 17.11.2015 №446 допущен к эксплуатации в ВСУ на особый период", - говорится в ответе на информзапрос агентства.

В частности, в Центральном ракетно-артиллерийском управлении рассказали, что использование минометов Молот на учениях на время расследования инцидента, который произошел на Ровенском полигоне, запрещено.

По их информации, в ВСУ зафиксировано девять случаев разрыва 120 мм минометов М120-15 Молот, в результате которых были ранены 32 военнослужащих и погибли 12 военных.