Минские власти разрешили оппозиции провести акцию в честь 100-летия БНР
Источник: DW
Власти белорусской столицы разрешили оппозиции провести 25 марта в Минске митинг и концерт в честь 100-летия со дня провозглашения Белорусской народной республики (БНР). Об этом говорится в распространенном 1 марта уведомлении Мингорисполкома в адрес пяти партий и организаций, подавших 28 февраля повторную заявку. Акция пройдет в виде митинга и концерта на площади перед оперным театром. Организаторами акции выступают партия БНФ, движение "За свободу", Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и просветительское учреждение "Амарока".
Формальным поводом для отказа стало присутствие в списке заявителей акции одного из руководителей партии Белорусская христианская демократия Ольги Корольковой, которая в течение года привлекалась к административной ответственности. Кроме того, как сказано в ответе Мингорисполкома, заявка не соответствует требованиям закона о массовых мероприятиях.