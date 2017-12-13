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13.12.2017

Минус калории, плюс белки: Как выглядит новый рацион питания украинцев

Источник: 112.ua

В Министерстве здравоохранения констатировали – ожирение с каждым днем стает все более явной проблемой современного украинского общества, с ним необходимо бороться. Бороться решили радикально – путем изменения (впервые за 18 лет) суточных норм питания. Новые стандарты были введены в действие 7 декабря, однако спустя почти неделю так и не понятно, что изменилось в рационе украинцев. Попробуем разобраться.

Минус калории, плюс белки

Приказ Минздрава, утверждающий новые суточные нормы физиологических потребностей населения в основных пищевых веществах и энергии, отличается от прежде действующего в основном тем, что детям была снижена калорийность питания, а взрослым калорийность сохранили, но добавили в рацион больше белков и жиров и уменьшили вес углеводов.

Особенности питания детей

Согласно документу, калорийность еды для детей снижена примерно на 10—15%.

Помимо этого, дошкольникам и младшей школьной группе также уменьшили, по сравнению с прежними нормами, количество как белков, так и жиров и углеводов. А вот средней и старшей - рекомендуют есть больше белка и меньше жирного (сало, масло) и углеводов (каш, хлеба, сладостей).

Примечательно, калорийность еды для грудничков не поменялась: для детей до 3 месяцев нормой остается 120 килокалорий, от 4 до 6 месяцев – 150 килокалорий, от 7 до 12 месяцев – 110 килокалорий.

Что касается минералов, то грудничкам увеличили потребность в селене (до 17) и йоде (до 90), детям до трех лет – йоде (до 90), а вот старшей школьной группе наоборот снизили (с 200 до 150).

 

С потребление витаминов почти также ничего не изменилось, за исключением того, что теперь Минздрав полагает, что дети нуждаются в большем количестве витамина Д и фолиевой кислоты, а вот витамина А можно и поменьше.

 

Особенности питания взрослых

Калорийность рациона взрослых украинцев, по сравнению с прежними нормами питания, не изменилась, однако в Минздраве пересмотрели соотношение белков, жиров и углеводов. Так, и мужчинам, и женщинам трудоспособного возраста добавили белков и жиров, а вот количество углеводов уменьшили.

Например, в рационе мужчины возрастом от 30 до 39 лет, занимающегося нетяжелым физическим трудом (слесарь, станочник), стало 147 г белка в сутки, в том числе 100 г белка животного происхождения (мясо, рыба, яйца) и 47 г — растительного происхождения (крупы). Это на 12 г больше, чем раньше. Добавлено 15 г жиров (до 103 г) и уменьшено количество углеводов почти на 50 г (до 456 г).

Пропорционально, в зависимости от возраста, пола и физической нагрузки, стало больше белков и жиров и меньше углеводов и у других групп населения.

При этом стоит отметить, что ведомство добавило новую (пятую) группу - работники особо тяжелого физического труда, очень высокая физическая активность. К ней причисляют механизаторов, сельских рабочих, грузчиков, землекопов и т.п.

 

Также впервые введены нормы питания для беременных женщин и женщин, которые кормят грудью.

 

А вот для пенсионеров мало что изменилось: Минздрав лишь уменьшил для 75-летних и старше количество потребляемых жиров: мужчинам — на 16 г (до 38 г/сутки), женщинам — на 4 г (до 44 г/сутки).

 

Что касается минералов и витаминов, ведомство рекомендует взрослому населению потреблять в сутки вдвое больше витамина Д — с 2,5 до 5 микрограмм. А женщинам еще и магния — с 350 до 500 мг в сутки.

Оценки

В министерстве полагают, что новые нормы суточного питания более сбалансированные, чем прежние, и полезные для здоровья. В частности, по снижению калорийности рациона детей Минздрав утверждает, что старые нормы питания устарели и были завышенными относительно употребления углеводов, что провоцировало у детей избыточный вес и ожирение. Подросткам же рекомендуется употреблять больше белковой пищи для лучшего роста и наращивания мышечной массы.

Мнение же диетологов разделились. Одни специалисты считают, что старые детские нормы соответствовали рекомендациям ВОЗ, другие - что современные дети менее активны, поэтому калорийность урезанная обоснованна. При этом большинство сходится на том, что данные рекомендации очень общего характера и по ним нельзя рассчитывать нормы питания для всей страны, ведь дети и взрослые разные, у одних процессы в организме идут быстрее, у других медленнее.

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